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Царьград

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В Мурино рабочего насмерть засыпало песком в траншее на КАД

В Мурино рабочего насмерть засыпало песком в траншее на КАД

Вечером 10 октября на внешнем кольце КАД в районе Мурино при обрушении песка в траншее погиб один дорожный рабочий, второй госпитализирован.

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