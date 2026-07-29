Токийские фондовые индексы показали смешанную динамику

Токийские фондовые индексы показали в среду смешанную динамику: фондовый индекс Nikkei ненадолго упал более чем на 3% в условиях сохраняющихся глобальных опасений по поводу прибыльности инвестиций в искусственный интеллект, хотя охота за дешевыми акциями ограничила падение индекса, показывают биржевые данные 29 июля.