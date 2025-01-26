Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Это не сертификат, а приглашение мигрантам приезжать на готовое: у многодетной матери из Таджикистана с квартирой в Мытищах неожиданно нашелся защитник

Это не сертификат, а приглашение мигрантам приезжать на готовое: у многодетной матери из Таджикистана с квартирой в Мытищах неожиданно нашелся защитник

БлокнотРУ История с выделением щедрыми властями подмосковных Мытищ сертификата на квартиру многодетной уроженке Таджикистана Тахмине Самадовой обрастает все новыми подробностями.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
А если детки кушать хотят, то можно на улице поймать прохожего, потолще, и приготовить вкусный плов? Ведь детки кушать хотят!
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4 час.
леонид рыбаков
А ВЫ ТАМ БЫЛИ В БЕЛОРУССИИ  А ПРУТСЯ К НАМ ТЕ БЕЛОРУСЫ КТО СПЕЦИАЛИСТ. РАДОВАТЬСЯ НАДО И ЧТО САМОЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ ОНИ ПРОСТО ПРИЕЗЖАЮТ НА ЗАРАБОТКИ И ПОТОМ ДОМОЙ И НЕ УЧАТ ВАС ЖИТЬ  И НЕ НАВЯЗЫВАЮТ ИСЛАМ И НЕ ВЕДУТ СЕБЯ ПО ХАМСКИ -----ИЛИ УЖЕ БЕЗ ХАМСТВА И ОСКОРБЛЕНИЙ ЖИЗНЬ НЕ ИНТЕРЕСНА --ОСКОРБИЛ АЗИАТ И ДЕНЬ УДАЛСЯ
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1 час.
Олег Самойлов
леня! Я В великой центрально-европейской мировой космической спортивной ядерной дзяржаве жить вынужден уже почти два десятка лет и ВИЖУ собственными глазенками, ЧТО тут и КАК! Мало того, мне еще &quot;посчастливилось&quot; несколько раз наблюдать &quot;братство&quot; с их стороны и &quot;любовь&quot; к России и россиянам! А ДО того мне довелось наблюдать их в России на работах, в частности в Роскомнадзоре, и достаточно ДОЛГОЕ время!  И преступления они совершают ТОЧНО ТАКЖЕ, как и остальные мигранты, нарушают все правила и законы российские с ТЕМ ЖЕ успехом,  что и среднеазиатские и закавказские аборигены! И ТОЧНО ТАКЖЕ учат нас жить и пытаются втюхивать СВОИ порядки и правила! А уж КАК их великий политический деятель современности УЧИТ и народы России, и президента НАШЕЙ страны жить и страной управлять - тут ВООБЩЕ только диву даваться можно! Для того, чтобы с последним ознакомиться, рекомендую немного посмотреть роликов про великого политического деятеля современности, с которым советуются ВСЕ руководители ВСЕХ ведущих стран мира!
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1 час.

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