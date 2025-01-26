Это не сертификат, а приглашение мигрантам приезжать на готовое: у многодетной матери из Таджикистана с квартирой в Мытищах неожиданно нашелся защитник

А ВЫ ТАМ БЫЛИ В БЕЛОРУССИИ А ПРУТСЯ К НАМ ТЕ БЕЛОРУСЫ КТО СПЕЦИАЛИСТ. РАДОВАТЬСЯ НАДО И ЧТО САМОЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ ОНИ ПРОСТО ПРИЕЗЖАЮТ НА ЗАРАБОТКИ И ПОТОМ ДОМОЙ И НЕ УЧАТ ВАС ЖИТЬ И НЕ НАВЯЗЫВАЮТ ИСЛАМ И НЕ ВЕДУТ СЕБЯ ПО ХАМСКИ -----ИЛИ УЖЕ БЕЗ ХАМСТВА И ОСКОРБЛЕНИЙ ЖИЗНЬ НЕ ИНТЕРЕСНА --ОСКОРБИЛ АЗИАТ И ДЕНЬ УДАЛСЯ

Олег Самойлов

леня! Я В великой центрально-европейской мировой космической спортивной ядерной дзяржаве жить вынужден уже почти два десятка лет и ВИЖУ собственными глазенками, ЧТО тут и КАК! Мало того, мне еще "посчастливилось" несколько раз наблюдать "братство" с их стороны и "любовь" к России и россиянам! А ДО того мне довелось наблюдать их в России на работах, в частности в Роскомнадзоре, и достаточно ДОЛГОЕ время! И преступления они совершают ТОЧНО ТАКЖЕ, как и остальные мигранты, нарушают все правила и законы российские с ТЕМ ЖЕ успехом, что и среднеазиатские и закавказские аборигены! И ТОЧНО ТАКЖЕ учат нас жить и пытаются втюхивать СВОИ порядки и правила! А уж КАК их великий политический деятель современности УЧИТ и народы России, и президента НАШЕЙ страны жить и страной управлять - тут ВООБЩЕ только диву даваться можно! Для того, чтобы с последним ознакомиться, рекомендую немного посмотреть роликов про великого политического деятеля современности, с которым советуются ВСЕ руководители ВСЕХ ведущих стран мира!