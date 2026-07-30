В России отреагировали на обвинения Туска после падения ракеты в Польше

Варшава не в первый раз голословно обвиняет Москву, поскольку руководству страны важно внушить своим гражданам опасность, исходящую от России, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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