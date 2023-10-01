Экс-разведчик Риттер: Берлину должно быть стыдно за военную помощь Киеву

Правительство Германии должно испытывать чувство вины за оказание военной помощи украинской армии. Такое заявление в интервью для швейцарского издания Die Weltwoche сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
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