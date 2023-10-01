Экс-разведчик Риттер: Берлину должно быть стыдно за военную помощь Киеву

ВМ

Виктор Максименко

Мы пренебрегли советам Черчиля кастрировать немцев. Не появились бы ублюдки вроде Шольца и других . Я думаю они вышли на первое место для ядерного удара. Они сильно нам задолжали и это будет справедливо. На СВО врагов и сейчас называют немцами. Та что наш народ не готовить к этому. Они нам сильно задолжали.