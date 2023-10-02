Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн назвал гиперзвуковые ракеты неуязвимым оружием Российской армии

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов, Рэй Макговерн, выразил огорчение и тревогу в отношении современного российского вооружения, подчеркивая, что гиперзвуковые ракеты, развивающие поразительную скорость вплоть до 7-9 Махов, представляют собой угрозу без … .