Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов, Рэй Макговерн, выразил огорчение и тревогу в отношении современного российского вооружения, подчеркивая, что гиперзвуковые ракеты, развивающие поразительную скорость вплоть до 7-9 Махов, представляют собой угрозу без … .
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