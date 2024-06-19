Визит Путина в КНДР показателен, формируется новый геополитический блок – киевский эксперт

России и Северной Корее есть, что предложить друг другу. В целом, визит президента России Владимира Путина в КНДР и далее во Вьетнам – имеет показательный характер того, что формируется новый незападный блок.
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