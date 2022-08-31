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Артисты из Приморья выступили с концертной программой для участников учения «Восток-2022»

Артисты из Приморья выступили с концертной программой для участников учения «Восток-2022»

Особый восторг и внимание зрителей привлекли знаменитые русские народные песни, а также хиты советской и современной российской эстрады.

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