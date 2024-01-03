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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тюкавин – лучший игрок РПЛ в 2023 году». Самедов о форварде «Динамо»

«Тюкавин – лучший игрок РПЛ в 2023 году». Самедов о форварде «Динамо»

«Для меня лучший игрок РПЛ в 2023 году – Тюкавин», – сказал бывший вингер «Спартака», «Локомотива» и «Динамо».

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