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ФСБ арестовало немца, причастного к взрыву на объекте ТЭК в Калининграде

ФСБ арестовало немца, причастного к взрыву на объекте ТЭК в Калининграде

Спецслужбы задержали и разговорили гражданина Германии, занимавшегося диверсиями в Калининграде и области.

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