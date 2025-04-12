Космическая дружба: Россия и Венесуэла отмечают 64 года полета Гагарина

В Каракасе прошли мероприятия в честь 64-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос. Российские дипломаты, представители Венесуэлы и дети приняли участие в торжествах, возложили цветы к бюсту и посетили выставку о советской космонавтике в планетарии "Гумбольдт".