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В Чите идут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

В Чите идут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Эти состязания федерального уровня посвящены памяти советского мастера спорта Валерия Балаяна.Местом проведения Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе стала спортшкола № 2 в столице Забайкалья.

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