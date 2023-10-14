В Чите идут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Эти состязания федерального уровня посвящены памяти советского мастера спорта Валерия Балаяна.Местом проведения Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе стала спортшкола № 2 в столице Забайкалья.
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