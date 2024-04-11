Двуглавый орел стал символом России Александр II утвердил герб Российской империи - двуглавого орла 11 апреля 1857 года.
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W
Walery
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Двуглавый орел стал символом России Александр II утвердил герб Российской империи - двуглавого орла 11 апреля 1857 года.
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