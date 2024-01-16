Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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17-летнего члена белгородской банды подростков опознали по кровавым видео и пришли с обыском

СК задержал 17-летнего участника банды, избивавшей жителей Белгорода на камеру.Следователи возбудили уголовное дело после того, как банда подростков из Белгорода выложила видео с избиениями прохожих на улицах города.

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