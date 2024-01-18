Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

Точки сбора подписей будут работать до конца января 18 января в Москве в беседе с журналистами АГН «Москва» тележурналист Евгений Попов заявил, что полностью поддерживает выдвижение кандидатуры действующего президента на выборах, которые пройдут в марте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии