Экстрасенсы "Битвы сильнейших" предложили свои версии причин пожара с погибшими в Рассказово

21 октября в эфире телеканала ТНТ вышел выпуск шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+), в котором участники попытались расследовать причины пожара с тремя погибшими, произошедшего пять лет назад в Рассказово.
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