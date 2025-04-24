Судебные приставы помогли задержать скрывавшегося преступника

Во время стандартной процедуры принудительного привода должника по алиментам судебные приставы неожиданно вышли на след человека, обвиняемого в самовольном оставлении места службы За совершение тяжкого преступления этот гражданин был объявлен в розыск следователем по уголовному делу.
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