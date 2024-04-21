Американская помощь киевскому режиму замедлит, но не остановит наступление России — FT

КИЕВ (ИА Реалист). Американская помощь Киеву «поможет замедлить наступление России, но не остановить его», говорится в заметке Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника киевского режима.
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