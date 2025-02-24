Россиянам объяснили, почему в марте пенсия будет ниже февральской

В марте пенсионеры получат пенсию меньше, чем в феврале. Это связано с тем, что в феврале многие получили двойную доплату за инфляцию, сообщил агентству «Прайм» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
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