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«Отличная бейсболка у Николая Баскова ». «Зенит» пошутил над Киркоровым, который перепутал Оздоева с Фернандесом

Пресс-служба «Зенита» пошутила над народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, который во время визита на тренировку сборной России перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом.

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