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Власти Венгрии: Западная Европа отказалась от христианских ценностей

Власти Венгрии: Западная Европа отказалась от христианских ценностей

В Венгрии открывают новые церкви, а в Западной Европе из них делают пабы и ночные клубы. Такое заявление сделала госсекретарь по делам церкви и межэтническим отношениям в канцелярии премьер-министра Венгрии Миклош Солтеш, сообщило агентство MTI.

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