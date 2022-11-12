Власти Венгрии: Западная Европа отказалась от христианских ценностей

В Венгрии открывают новые церкви, а в Западной Европе из них делают пабы и ночные клубы. Такое заявление сделала госсекретарь по делам церкви и межэтническим отношениям в канцелярии премьер-министра Венгрии Миклош Солтеш, сообщило агентство MTI.