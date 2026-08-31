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МОСИНФОРМ

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Свыше 250 воспитанников Московского дворца пионеров приняли участие в летних научных экспедициях

Свыше 250 воспитанников Московского дворца пионеров приняли участие в летних научных экспедициях

Более 250 воспитанников Московского дворца пионеров на Воробьевых горах этим летом отправились в девять научно-образовательных экспедиций.

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