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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Киев отказывается забирать колоссальное число тел погибших, заявил Мирошник

Киев отказывается забирать колоссальное число тел погибших, заявил Мирошник

Киевский режим отказывается забирать колоссальное число тел погибших украинских солдат, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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