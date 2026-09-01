Киевский режим отказывается забирать колоссальное число тел погибших украинских солдат, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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На этой ОКРАИНЕ и так все кладбища переполнены...Они сами не знают...что им теперь делать..Куда это везти...Гдеж тогда сеять и жать...
Зеля сволочь и тварь продажная Повесить эту тварь на столбе, чтобы другим не повадно было.
Собирать их погрузчиками , грузить на самолёты и скидывать на границе с Польшей и Германией