Диетолог Соломатина: полный отказ от сахара может закончиться смертью

Многие мечтают избавиться от тяги к сладкому, чтобы никогда больше не набирать лишние килограммы. Но полностью отказываться от десертов нельзя, так как это может привести к летальному исходу, предупредила в разговоре с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина.