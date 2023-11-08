Диетолог Соломатина: полный отказ от сахара может закончиться смертью

Многие мечтают избавиться от тяги к сладкому, чтобы никогда больше не набирать лишние килограммы. Но полностью отказываться от десертов нельзя, так как это может привести к летальному исходу, предупредила в разговоре с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина.
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