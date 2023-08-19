Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В доступном в Севастополе месте отдыха комфорт на высоте

В доступном в Севастополе месте отдыха комфорт на высоте

Турецкая поляна - это место отдыха в заказнике «Мыс Айя», доступное для посещения даже в особый противопожарный период! Уникальность зоны отдыха заключается не только в красивых видах на море и гору Куш-Кая, а в природном комплексе, который богато представлен редкой, а краснокнижной и реликтовой растительностью: можжевельники высокие, в том числе и экземпляры солидного возраста от 100 до 800 лет, фисташки туполистные, сосны Палласа и Станкевича, а еще много очень красивых представителей флоры ЮБК.

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