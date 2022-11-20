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Рублев о том, что люди не понимают, насколько хорош Рууд: «Скоро поймут»

Андрей Рублев прокомментировал то, что люди не понимают, насколько хорош Каспер Рууд. Норвежец обыграл его в полуфинале итогового турнира – 2:6, 4:6.

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