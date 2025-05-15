Загитова хотела бы посетить матч, где Овечкин побил рекорд Гретцки

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что хотела бы посетить матч, на котором нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки, и выразила сожаление, что нельзя телепортироваться в прошлое.
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