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Мэр Киева Кличко сообщил о новых взрывах

Мэр Киева Кличко сообщил о новых взрывах

Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщало издание «Страна.ua». Позже в украинских медиа появились сообщения о том, что в левобережной части Киева были слышны звуки, похожие на взрывы.

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