В России связь 5G будет доступна не всем

В России не все владельцы смартфонов смогут подключиться к сетям 5G. Технологию поддерживают лишь отдельные Android-модели, а iPhone в стране работать с ней не будет, сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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