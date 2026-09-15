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Север Пресс

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В России связь 5G будет доступна не всем

В России связь 5G будет доступна не всем

В России не все владельцы смартфонов смогут подключиться к сетям 5G. Технологию поддерживают лишь отдельные Android-модели, а iPhone в стране работать с ней не будет, сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

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