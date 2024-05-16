Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Microsoft просит ряд сотрудников в Китае релоцироваться ввиду напряженных отношений с Пекином

Американская корпорация Microsoft просит некоторых своих сотрудников, базирующихся в Китае, рассмотреть возможность релоцироваться за пределы страны, поскольку отношения между США и Пекином становятся все более напряженными из-за таких технологий, как искусственный интеллект и полупроводники, пишет агентство Reuters.

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