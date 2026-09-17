Участники проекта «Активный гражданин» определят места силы в столице

В новом голосовании проекта «Активный гражданин» москвичи определят лучшие кадры раздела «Пульс столицы» по теме «Место силы», посвященной городским объектам с особой культурной, архитектурной и исторической ценностью.
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