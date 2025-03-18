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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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30 очков Остина Ривза помогли «Лейкерс» победить »Сан-Антонио»

Ривз провел на площадке 36 минут и набрал 30 очков (12 из 21 с игры, 5 из 13 из-за дуги, 1 из 1 с линии), 7 подборов и 6 передач при 2 потерях.

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