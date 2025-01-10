Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

Spiegel: офис Шольца тормозит выделение дополнительных 3 млрд евро Киеву

Spiegel: офис Шольца тормозит выделение дополнительных 3 млрд евро Киеву

Шольц против, а министр обороны Борис Писториус и глава МИД Анналена Бербок — за.Администрация бундесканцлера ФРГ Олафа Шольца тянет с отправкой дополнительной военной помощи Киеву, цена вопроса — 3 миллиарда евро, утверждает немецкое издание Spiegel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх