ФАС потребовала от Apple устранить дискриминацию россиян до 15 июля

В Москве завершился срок, отведенный Apple со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство требовало до строго определенной даты устранить условия, признанные дискриминационными для пользователей и разработчиков из РФ.
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