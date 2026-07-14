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ФАС потребовала от Apple устранить дискриминацию россиян до 15 июля

ФАС потребовала от Apple устранить дискриминацию россиян до 15 июля

В Москве завершился срок, отведенный Apple со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство требовало до строго определенной даты устранить условия, признанные дискриминационными для пользователей и разработчиков из РФ.

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