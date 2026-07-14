ФАС потребовала от Apple устранить дискриминацию россиян до 15 июля

Новости внутренней и внешней политики в России

В Москве завершился срок, отведенный Apple со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство требовало до строго определенной даты устранить условия, признанные дискриминационными для пользователей и разработчиков из РФ.