Вкус — дело субъективное. Ведь, как говорится, всяк по-своему с ума сходит… Но бессмысленно спорить, что отсутствие вкуса — это проблема, особенно, когда ты работаешь дизайнером, как, например, авторы этих чудных творений.
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