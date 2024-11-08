Олигархам объявлена война? Губернатор впервые бросил в бой "зубодробительную" команду

ТЦ

Татьяна Ц

Ну и как долго будем обогащать этих прихватизаторов 90-х?! С какого эта морда владелец Северстали?! Он что ли ее строил? Он подсуетился с дьяволятами-чубайсятамии украл у народа огромное производство, за такое расстреливать надо!