Медвежий угол
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Медвежий угол

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Олигархам объявлена война? Губернатор впервые бросил в бой "зубодробительную" команду

Олигархам объявлена война? Губернатор впервые бросил в бой "зубодробительную" команду

Олег Беликов Владелец "Северстали" в недоумении: новый губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выгнал из насиженных министерских кабинетов всех его людей.

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Комментарии
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Валера Морозов
Здоровья Филимонову и удачи. А есть еще такие губернаторы?
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6 час.
ТЦ
Татьяна Ц
Ну и как долго будем обогащать этих прихватизаторов 90-х?!  С какого эта морда владелец Северстали?! Он что ли ее строил? Он подсуетился с дьяволятами-чубайсятамии украл у народа огромное производство, за такое расстреливать надо!
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3 час.
Валерий Светлый
Думаю, что скоро наступит кризис профессионализма кадров. Спорт и война - дело святое, а оленя лучше.
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2 час.

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