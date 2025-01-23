Результаты опроса Noi.md: Как вы готовитесь к возможным веерным отключениям электричества?

Редакция Noi.md призвала своих читателей принять участие в новом опросе общественного мнения и ответить на вопрос: Как вы готовитесь к возможным веерным отключениям электричества? По результатам голосования, проведенного на сайте Noi.
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