Инициатора художественных NFT-проектов обвинили в афере на $135 тыс.

Инициатору художественных NFT-проектов Берману Джерри Ноулину-младшему, известному в Интернете под псевдонимами Repulse и Zayous, грозит до 5 лет тюрьмы по обвинениям в электронном мошенничестве и отмывании денег.
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