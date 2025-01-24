Тренер сборной России раскритиковала желающих получить нейтральный статус гимнастов

Родионенко раскритиковала желающих получить нейтральный статус гимнастов Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала подопечных, желающих получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.
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