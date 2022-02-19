На Европу обрушились зимние ураганы. Увеличится ли выработка энергии на ветровых электростанциях?

Как ветровые электростанции переносят сильные ветры? Какие решения существуют для проблемы излишков энергии?В Европе в течение нескольких дней прошли два мощных урагана «Дадли» (в Германии его назвали «Иления») и «Юнис» (в Германии «Зейнеп»).