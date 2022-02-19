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На Европу обрушились зимние ураганы. Увеличится ли выработка энергии на ветровых электростанциях?

На Европу обрушились зимние ураганы. Увеличится ли выработка энергии на ветровых электростанциях?

Как ветровые электростанции переносят сильные ветры? Какие решения существуют для проблемы излишков энергии?В Европе в течение нескольких дней прошли два мощных урагана «Дадли» (в Германии его назвали «Иления») и «Юнис» (в Германии «Зейнеп»).

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