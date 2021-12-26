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"Известия": в России под Новый год растет активность мошенников

"Известия": в России под Новый год растет активность мошенников

В России перед новым годом активизировалась деятельность мошенников, пишет газета "Известия". Большинство из них действует в интернете, рассылая пользователям фишинговые (поддельная страница для выманивания личных данных пользователей - прим.

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