Шестеркин отбил 22 броска «Торонто» из 23, став 2-й звездой матча. У него 15 побед в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» Игор Шестеркин отразил 22 броска из 23 в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1) и был признан второй звездой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх