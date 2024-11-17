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Команда Трампа составляет список офицеров США для военного трибунала

Команда Трампа составляет список офицеров США для военного трибунала

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа начала составлять список высокопоставленных нынешних и бывших офицеров армии США, которые принимали непосредственное участие в выводе войск из Афганистана.

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