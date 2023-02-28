«Сады расцветают». К 730-летию Рейсбрука Великолепного

«Одеяния духовного брака», переведённые Метерлинком, сильно интересовавшимся мистицизмом, вспыхивали необычными тонами… Подошли бы они современной душе? …нынешнее время сильно ставит под сомнение наличие оной субстанции: все всё больше на счёт.