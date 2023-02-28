Журнал "КЛАУЗУРА"

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  • Виктор Медведев
    Спасибо за публикацию. Родился и вырос около проходной завода ОР. И автора – Володю Спектора – знаю.В стуке колёс – «...

«Сады расцветают». К 730-летию Рейсбрука Великолепного

«Сады расцветают». К 730-летию Рейсбрука Великолепного

«Одеяния духовного брака», переведённые Метерлинком, сильно интересовавшимся мистицизмом, вспыхивали необычными тонами… Подошли бы они современной душе? …нынешнее время сильно ставит под сомнение наличие оной субстанции: все всё больше на счёт.

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