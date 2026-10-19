МЕЛИТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра транспорта Запорожской области осужден на восемь лет в колонии строгого режима со штрафом 19 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.
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