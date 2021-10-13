МЭА ожидает роста спроса на газ даже при достижении углеродной нейтральности

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. Мировой спрос на газ, включая низкоуглеродный, будет расти даже в случае достижения углеродной нейтральности, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook.