В Оренбуржье инвалид-колясочник в больнице на четвереньках полз к врачу

Прокуратура Оренбургской области инициировала доследственную проверку после появления в сети видеоролика, в котором в больнице Медногорска инвалид-колясочник на четвереньках ползёт на прием к врачу и ему никто не удосужился из медиков помочь.
Прокуратура Оренбургской области инициировала доследственную проверку после появления в сети видеоролика, в котором в больнице Медногорска инвалид-колясочник на четвереньках ползёт на прием к врачу и ему никто не удосужился из медиков помочь.
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