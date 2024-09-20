Захарова: ВСУ не отказались от планов ударить по Курской АЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что опубликованные украинскими источниками кадры с Курской атомной электростанцией (АЭС) доказывают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отказались от планов ударить по объекту.