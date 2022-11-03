Foreign Policy: США извлекли шесть неправильных уроков из конфликта на Украине

США извлекли шесть неправильных уроков из украинского конфликта перед войной за Тайвань. Об этом в статье для издания Foreign Policy пишет старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади.
США извлекли шесть неправильных уроков из украинского конфликта перед войной за Тайвань. Об этом в статье для издания Foreign Policy пишет старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади.
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