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Foreign Policy: США извлекли шесть неправильных уроков из конфликта на Украине

Foreign Policy: США извлекли шесть неправильных уроков из конфликта на Украине

США извлекли шесть неправильных уроков из украинского конфликта перед войной за Тайвань. Об этом в статье для издания Foreign Policy пишет старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади.

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