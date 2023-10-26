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Сара Вагенкнехт готовит Германии национал-большевистский поворот

Сара Вагенкнехт готовит Германии национал-большевистский поворот

Борьба между социализмом и капитализмом возвращается в мировую политику Сергей Аксенов На фото: немецкий политик Сара Вагенкнехт представила новый политический проект «Альянс Сары Вагенкнехт» в Берлине (Фото: IMAGO/Frederic Kern/ Global Look Press) Известный немецкий левый политик Сара Вагенкнехт покидает «Левую партию», чтобы создать свою собственную политическую силу.

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Комментарии
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A
Andrey
Антилиберализм и в России стоило бы принять!
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3 д.
ВК
Владимир Капицын
Не &quot;национал-большевистский&quot; - этот термин дает для либералов зацепку в критике Сары и объединения против нее всех не определившихся. Движение Сары -- коалиция именно здравого, социалистического направления, которое сможет сотрудничать с другими объединениями здравого смысла, в том числе, национального направления, например, с АдГ, с частью социал-демократов и христианских демократов. Жаль, что &quot;зеленые&quot; полностью дезориентированы Соросом. А то бы сложилось мощное антивоенное движение, как в конце 1970- середины 1980-х.
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3 д.
Natalija Osminina
Так &quot;зеленые&quot; Соросята как раз в союзе с &quot;левыми&quot;, от которых поэтому и ушла Сара,  объединив лучшую повестку Левых с лучшей повесткой Правых. У обоих в повестках есть и правильные пункты и свои перекосы.
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3 д.

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