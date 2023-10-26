Сара Вагенкнехт готовит Германии национал-большевистский поворот

ВК

Владимир Капицын

Не "национал-большевистский" - этот термин дает для либералов зацепку в критике Сары и объединения против нее всех не определившихся. Движение Сары -- коалиция именно здравого, социалистического направления, которое сможет сотрудничать с другими объединениями здравого смысла, в том числе, национального направления, например, с АдГ, с частью социал-демократов и христианских демократов. Жаль, что "зеленые" полностью дезориентированы Соросом. А то бы сложилось мощное антивоенное движение, как в конце 1970- середины 1980-х.